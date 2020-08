Superbonus 110%: visto di conformità e pratiche obbligatorie per ottenerlo (Di lunedì 3 agosto 2020) L’agevolazione che porta al 110% la percentuale di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, in presenza di specifici interventi nell’ambito dell’efficienza energetica, di interventi antisismici, dell’installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, è stata prevista dal decreto cosiddetto “Rilancio” (D.L. 34/2020). Il bonus è previsto per gli interventi cosiddetti “trainanti”, isolamento termico delle superfici opache che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria particolarmente ... Leggi su leggioggi

Il presidente della Cna, Daniele Vaccarino, rivendica il ruolo di artigiani e piccole imprese nel disegnare le strategie di uscita dalla crisi.

L'Agenzia delle Entrate, nella Guida sul Superbonus al 110% recentemente pubblicata, chiarisce che, per ottenere la detrazione o il credito d'imposta al 110%, è sempre obbligatorio effettuare uno degl ...

Il presidente della Cna, Daniele Vaccarino, rivendica il ruolo di artigiani e piccole imprese nel disegnare le strategie di uscita dalla crisi.