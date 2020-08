Sassuolo, visite mediche per Ayhan (Di lunedì 3 agosto 2020) Sassuolo - Chiuso il campionato in casa Sassuolo c'è già il primo volto nuovo. Oggi sosterrà le visite mediche Kaan Ayhan , difensore centrale tedesco, con passaporto turco, classe 1995 che arriva dal ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Sassuolo, visite mediche per Ayhan: Il difensore tedesco arriva dal Fortuna Dusseldorf, firmerà un quadriennale. Si… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #calciomercato Il #Sassuolo ha chiuso per Kaan #Ayhan. Il difensore turco arriva dal Fortuna Dusseldorf per un milione… - hbk_89 : RT @CalcioPillole: #calciomercato Il #Sassuolo ha chiuso per Kaan #Ayhan. Il difensore turco arriva dal Fortuna Dusseldorf per un milione… - CalcioPillole : #calciomercato Il #Sassuolo ha chiuso per Kaan #Ayhan. Il difensore turco arriva dal Fortuna Dusseldorf per un mi… - andreatakeapill : Kaan Ayhan Sassuolo: la difesa parlerà turco. Lunedì le visite? -