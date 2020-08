Ponte di Genova, non c'è stata certa per l'uscita dei Benetton da Autostrade (Di lunedì 3 agosto 2020) Di rinvio in rinvio. E la notizia arriva proprio nel giorno in cui non sarebbe dovuta arrivare. Il nuovo Ponte di Genova sarà inaugurato nel pomeriggio, ma la mattinata inizia con le parole del ministro dei Trasporti Paola De Micheli ad Agorà: “Non sarà mercoledì la firma per definire il processo di cessione delle quote di Aspi da parte di Atlantia e dei Benetton”. Parole che per le famiglie delle vittime del crollo e per le persone che hanno dovuto lasciare le case suonano come un rinnovato dolore. Un’altra spina nel cuore che, Egle Possetti portavoce dei parenti delle vittime, ormai da giorni racconta così: “La gestione del nuovo Ponte andrà a chi si occupava di quello crollato. Razionalmente possiamo capirlo, ma così fa troppo male, non possiamo ... Leggi su huffingtonpost

