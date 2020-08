Ora è anche ufficiale: divorzio tra Carli e il Cagliari (Di lunedì 3 agosto 2020) Questo il comunicato pubblicato dal club sardo: “Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Marcello Carli dal ruolo di Direttore Sportivo della prima squadra. Nell’Isola dall’aprile 2018, Carli è stato capace di trasmettere da subito all’ambiente tutta la sua grinta e determinazione. Il Club ringrazia il Direttore Carli per quanto fatto in questi anni in Sardegna, per l’impegno profuso e la dedizione dimostrata, augurandogli tutto il meglio per il proseguimento della sua carriera”. L'articolo Ora è anche ufficiale: divorzio tra Carli e il Cagliari proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

matteosalvinimi : ??????ULTIM'ORA: SCAPPANO, AGGREDISCONO, INFETTANO! Ragusa, altri 28 clandestini in fuga dal centro dove erano pres… - Antonio_Tajani : #Covid_19 ha portato alla luce il disastro sanità in Campania. Non c’è soltanto l’indice Rt superiore a quello dell… - GiovanniToti : Ministro De Micheli, ecco la narrazione di un altro sabato disastroso sulle nostre #autostrade. Ci aveva detto che… - donatella1956 : @Nicolabrunialti eeeh no! Tua moglie ha letto '...prestato a radio, tv, teatro, ecc. Mi presto molto' Perchè non 'p… - masalfny : @MikeZapMG @ClaudiodiRoma2 @alfredodattorre @nytimes Faccia pure...se pensa che con dei virologi 'di Stato' ci poss… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora anche Non solo i tir in sopraelevata, ora anche i monopattini Liguria Notizie Picchia coetaneo e ne ferisce il padre, 22enne arrestato

(ANSA) - BOLOGNA, 03 AGO - "Ti sparo in bocca, tanto non ho paura dei Carabinieri". Sono alcune delle frasi che un ragazzo di 22 anni ha rivolto al padre 5Oenne di un coetaneo, che non ha solo minacci ...

‘La’ settimana della verità tra iscrizione, Tribunale e allenatore

Inizia una nuova settimana, ‘La’ settimana che permetterà ai tifosi rossazzurri di completare quella festa iniziata il 23 luglio. Il Catania continua a lavorare con la convinzione adesso di ‘raccoglie ...

(ANSA) - BOLOGNA, 03 AGO - "Ti sparo in bocca, tanto non ho paura dei Carabinieri". Sono alcune delle frasi che un ragazzo di 22 anni ha rivolto al padre 5Oenne di un coetaneo, che non ha solo minacci ...Inizia una nuova settimana, ‘La’ settimana che permetterà ai tifosi rossazzurri di completare quella festa iniziata il 23 luglio. Il Catania continua a lavorare con la convinzione adesso di ‘raccoglie ...