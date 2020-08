Nuovo focolaio di Coronavirus, contagiati anche un consigliere comunale e la moglie: chiuso il comune (Di lunedì 3 agosto 2020) Lucca. Nuovi focolai di Coronavirus: a Porcari cresce la preoccupazione dopo che sono risultati positivi anche un consigliere comunale della maggioranza e la moglie. L’esito del test è arrivato in tarda serata, spingendo il sindaco Leonardo Fornaciari, che si è ugualmente sottoposto al tampone risultando negativo, a chiudere questo lunedì (3 agosto) gli uffici comunali … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

