Lecce, Damiani: «Retrocessione dolorosa ma ripartiremo. Non è un anno perso» (Di lunedì 3 agosto 2020) Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato ai microfoni dei media ufficiali del club giallorosso Saverio Sticchi Damiani, il presidente del Lecce, ha parlato ai microfoni dei media ufficiali della società al termine della partita contro il Parma. Ecco le sue dichiarazioni: TIFOSI – «Sembra strano dopo questa Retrocessione, ma voglio lo stesso ringraziare la gente e i nostri tifosi incredibili: sono sempre stati con noi, il lockdown non gli ha impedito di stare con noi. Sono stati la cosa più bella di questa Serie A, sono la settima tifoseria d’Italia e il Paese intero ne ha tratto benefici». SQUADRA – «Voglio ringraziare tutta la proprietà, soci, dirigenti, mister e staff. Sono stato con loro nello spogliatoio, li ho visti ... Leggi su calcionews24

SalentoSport : #LECCE – Sticchi Damiani, orgoglio e voglia di ripartire: “Non è un anno perso, continueremo con un progetto serio… - paolopasquale : @miminoadc @Lecce_official Chi, Saverio #Sticazzi Damiani ?? ?????? - zazoomblog : Lecce Sticchi Damiani: “Retrocessione dolorosa ma ripartiremo. Non è un anno perso onore ai giocatori…” - #Lecce… - ItaSportPress : Lecce, Sticchi Damiani: 'Retrocessione dolorosa ma ripartiremo. Non è un anno perso, onore ai giocatori...' -… - zazoomblog : Lecce retrocesso Sticchi Damiani: “Ripartiremo con un progetto serio” - #Lecce #retrocesso #Sticchi #Damiani: -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce Damiani

Orgoglio e voglia di ripartire. Questo è il sunto delle parole del presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, subito dopo la fine della gara col Parma che ha sancito la matematica retrocessione in ...Non è riuscita al Lecce l’impresa di evitare una retrocessione che sembrava scritta nelle ultime settimane, e nonostante la sconfitta contro il Parma che ha certificato il ritorno in Serie B per i sal ...