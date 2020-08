Lampedusa, migrante si intrufola in macchina per compiere un furto (Di lunedì 3 agosto 2020) A Lampedusa un migrante scappato dall’hotspot, si è intrufolato dentro una macchina parcheggiata per commettere un furto. Pochi minuti dopo lo straniero è stato sorpreso da alcuni uomini e messo alla fuga. L’uomo è stato ripreso da un passante e il video è stato anche inviato al deputato parlamentare della Lega Alessandro Pagano che lo ha condiviso su Facebook. Sofia Dinolfo  Leggi su ilgiornale

