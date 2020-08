Inter, ormai fatta per Sanchez: arriva da parametro zero (Di lunedì 3 agosto 2020) L’Inter pronta ad acquistare Alexis Sanchez Accordo ormai imminente per la permanenza all’Inter di Alexis Sanchez. Secondo le ultimissime di Sky Sport, il cileno avrebbe rescisso il suo contratto con il Manchester United e rimarrà in nerazzurro da parametro zero. Al giocatore, che dunque rimarrà a disposizione di Conte per tutta l’Europa League, un triennale da 7 milioni di euro a stagione. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine

Per l'attaccante cileno classe 1988 stanno per aprirsi quindi le porte dell'Inter a tutti gli effetti. La trattativa col Manchester United non si è mai interrotta e ora il club è arrivato a una chiusu ...

