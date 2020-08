Grosseto, 25enne picchiato in spiaggia perché di colore (Di lunedì 3 agosto 2020) Prima l'hanno apostrofato con insulti razzisti invitandolo ad andarsene, poi l'hanno picchiato. L'aggressione è avvenuta sulla spiaggia di Castiglione della Pescaia , Grosseto, ai danni di Mamady ... Leggi su tgcom24.mediaset

XERDAN_Design : RT @VincenzoVitale_: Il razzismo va sempre pari passo con l’ignoranza... - spighissimo : RT @VincenzoVitale_: Il razzismo va sempre pari passo con l’ignoranza... - micioruffi : RT @VincenzoVitale_: Il razzismo va sempre pari passo con l’ignoranza... - danieledv79 : RT @VincenzoVitale_: Il razzismo va sempre pari passo con l’ignoranza... - VincenzoVitale_ : Il razzismo va sempre pari passo con l’ignoranza... -

(ANSA) - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, 03 AGO - Insultato e picchiato in spiaggia davanti agli altri bagnanti da due persone che volevano allontanarlo perché di colore. E' successo sabato sulla spiaggia ...Mamady Dabakh Mankara è arrivato in spiaggia per rilassarsi. Due uomini lo hanno insultato e picchiato perchè voleva riparsi all’ombra di un gazebo comunale. Immagine di repertorio Attimi di follia pr ...