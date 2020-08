Elisabetta Canalis vittima di vandali ubriachi: “È la seconda volta che succede” (Di lunedì 3 agosto 2020) Elisabetta Canalis vittima di vandali ubriachi: “È la seconda volta che succede” Elisabetta Canalis vittima di uno spiacevole episodio. L’ex velina di Striscia La Notizia, rientrata dagli Stati Uniti per trascorrere le vacanze insieme alla figlia Skyler Eva e al marito Brian Perri (con il quale si è riavvicinata di recente dopo la separazione), ha raccontato via social di essere stata vittima ancora una volta di vandali ubriachi. In una serie di storie Instagram, la Canalis ha mostrato via video il recupero della sua bicicletta, lanciata sugli scogli da ragazzini ubriachi. Come racconta ... Leggi su tpi

