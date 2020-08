Distanziamento sui treni regionali, in Piemonte si rischia il caos: "In migliaia resteranno a piedi" (Di lunedì 3 agosto 2020) "Non siamo nelle condizioni, anche se vorremmo, di eliminare il Distanziamento a bordo" ha detto l'assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi, intervistato da Tgcom24, "migliaia di ... Leggi su it.sputniknews

Ultime Notizie dalla rete : Distanziamento sui Treni: in Lombardia, Veneto e Liguria nessun distanziamento tra i passeggeri Il Messaggero Covid-19 e scienza, le domande che non hanno risposte semplici

usare il distanziamento fisico – nonostante non sia ancora in grado di fornire conoscenze scientifiche solide sui pilastri di questa pandemia. Epistemologicamente è un contrappunto interessante, che ...

“Ecco Vetulonia celebre, Vetulonia mater”: secondo incontro al Museo archeologico

Il terzo atto ed ultimo appuntamento dell’evento 2020 è in programma mercoledì 12 agosto, sul tema “Sguardi al 2021 ... 10 persone per volta), in modo da mantenere il regolare distanziamento sociale.

