Delmastro (FdI): «Come parla Conte? Io so’ io e voi non siete un c***o» (Di lunedì 3 agosto 2020) «Dall’uno vale uno siamo passati, Come diceva Alberto Sordi, all’ “io so’ io e voi non siete…”. Il resto lo risparmio… ma gli italiani lo hanno capito. Perché quella è la retorica grillina». Andrea Delmastro attacca il governo e Giuseppe Conte sulle mascherine. Intervenuto a Omnibus su La7, il parlamentare di Fratelli d’Italia spara a zero. «Non è assolutamente vero che le prime mascherine sono state ordinate il 9 marzo. O meglio, per gli italiani e per i medici che operavano in prima linea sono state ordinate il 9 marzo. Il 26 marzo quando ancora si negava la necessità delle mascherine il presidente Conte ne ordinava diecimila per Palazzo Chigi…». Demastro: «Fino a quando ... Leggi su secoloditalia

«Dall’uno vale uno siamo passati, come diceva Alberto Sordi, all’ “io so’ io e voi non siete…”. Il resto lo risparmio… ma gli italiani lo hanno capito. Perché quella è la retorica grillina». Andrea De ...

Andrea Delmastro contro Giuseppe Conte: "Mascherine? Da uno vale uno a io so io e voi non siete un c***"

Già, Giuseppe Conte ha parecchi scheletri nell'armadio nella gestione dell'emergenza coronavirus (e il ricorso contro l'ordine di mostrare i verbali relativi alle decisioni prese dal governo nella fas ...

