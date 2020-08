Adele in forma e con i capelli posa sotto Beyoncé. I fan: "Le assomigli" (Di lunedì 3 agosto 2020) capelli ricci biondi, sorriso smagliante e forma invidiabile. La cantante Adele torna sui social e non smette di stupire i fan, mostrandosi bellissima e al naturale in un nuovo scatto. L’artista è reduce da un radicale cambiamento d’immagine, dopo essere riuscita a perdere ben 44 chili grazie a dieta ed attività fisica. “Sembri Beyoncé”, scrive qualcuno sui socialE proprio alla collega Beyoncé viene dedicato il post da parte di Adele: la cantante inglese infatti punta la sua mano verso lo schermo posto dietro di lei che sta trasmettendo proprio un’immagine dell’ex Destiny’s Child. Nel commento di Adele si legge: “Grazie Queen perché ci fai sentire sempre così amati attraverso ... Leggi su huffingtonpost

