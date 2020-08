Strage di Bologna: la commemorazione per il quarantennale (Di domenica 2 agosto 2020) commemorazione in Piazza Maggiore per il quarantennale della Strage di Bologna: intervenuti anche Crimi e la presidente del Senato Casellati L’orologio dell’anima della città, è fermo alle 10.25 del 2 Agosto 1980. E oggi, a quarant’anni di distanza dalla Strage di Bologna, Piazza Maggiore si anima (pur nel rispetto delle vigenti normative anti-Covid) per ricordare e per lanciare un appello, un grido, affinchè la verità venga consegnata ai familiari delle 85 vittime. Alla commemorazione sono intervenuti anche il Viceministro dell’Interno Vito Crimi e la presidente del Senato Elisabetta Casellati. Il primo prende la parola per chiedere scusa: “Dopo 40 anni di dolori immutabili per i familiari, le scuse sono le ... Leggi su zon

