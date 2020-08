Serie A, le formazioni ufficiali delle 20.45: il Lecce recupera Lapadula (Di domenica 2 agosto 2020) Serie A, le formazioni ufficiali delle 20.45 – Si giocano le ultime partite valide per il campionato di Serie A. Sfida che promette emozioni quella tra Bologna e Torino, una gara scoppiettante. Il Genoa si gioca la salvezza nello scontro con il Verona, la squadra di Juric ha bisogno dei tre punti per essere sicuro di raggiungere l’obiettivo. Ultima spiaggia per il Lecce, in casa contro il Parma. Chiude Sassuolo-Udinese. Serie A, le formazioni ufficiali delle 20.45 Lecce-Parma Lecce (4-3-2-1) – Gabriel; Donati, Lucioni, Meccariello, Dell’Orco; Mancosu, Tachtsidis, Barak; Falco, Saponara; Lapadula. PARMA (4-3-3) – Sepe; Laurini, Bruno ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Serie formazioni Probabili formazioni Serie A: 38ª giornata Goal.com Lecce-Parma, dalle 20.45 La Diretta le formazioni ufficiali: Lapadula al centro del tridente

Lecce e Parma si affrontano oggi per la 38esima ed ultima giornata di Serie A. I salentini, dopo la vittoria conquistata ad Udine nella scorsa giornata di campionato col punteggio di 1-2, ...

Genoa-Verona, dalle 20.45 La Diretta le formazioni ufficiali: Nicola si affida a Pandev e Sanabria

Genoa e Verona si affrontano per la 38esima ed ultima giornata di Serie A, che mai nella sua storia era durato fino ai primi giorni di agosto. I rossoblù sono usciti pesantemente ...

