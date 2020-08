SBK Jerez Superpole Race: Rea domina (Di domenica 2 agosto 2020) Dopo essere stato sconfitto in gara 1, Jonathan Rea ribadisce di essere il campione del mondo, dominando la Superpole Race della SBK di Jerez. Il nordirlandese conduce tutti i dieci giri di gara, conquistando il 90esimo successo in carriera.Scott Redding ottiene un altro podio con la Ducati ufficiale, e si propone ancora una volta come il vero antagonista di Rea. Sul gradino più basso del podio sale Michael Van Den Mark, il quale precede il compagno di marca Loris Baz. Non arriva al traguardo Toprak Razgatlioglu, ritirato per un problema tecnico. Quinta posizione per Chaz Davies, il quale sembra migliorare il feeling con la Panigale V4R. Deludono le Honda ufficiali, nono e decimo con Leon Haslam e Alvaro Bautista. Michael Ruben Rinaldi è il migliore degli italiani, 11esimo, Marco Melandri è ... Leggi su sport.periodicodaily

