Sassuolo Udinese, i convocati di De Zerbi: ancora out Boga (Di domenica 2 agosto 2020) Roberto De Zerbi ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di questa sera contro l’Udinese Roberto De Zerbi ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di questa sera contro l’Udinese. Rimane ancora indisponibile Boga. Portieri: 47 Andrea Consigli, 56 Gianluca Pegolo, 64 Alessandro Russo. Difensori: 2 Marlon, 6 Rogerio, 13 Federico Peluso, 17 Mert Müldür, 22 Jeremy Toljan, 31 Gian Marco Ferrari, 35 Stefano Piccinini, 77 Giorgos Kyriakopoulos. Centrocampisti: 4 Francesco Magnanelli, 10 Filip Djuricic, 23 Junior Traore’, 44 Andrea Ghion, 57 Alessandro Mercati, 68 Mehdi Bourabia, 73 Manuel Locatelli. Attaccanti: 9 Francesco Caputo, 18 Giacomo Raspadori, 25 Domenico Berardi, 27 Lukas ... Leggi su calcionews24

CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Spal vs. Fiorentina 7pm Bologna vs. Torino 9.45pm Genoa vs. Verona 9.45pm Lecce vs. Pa… - UnibetFrance : ?? CR7 depuis décembre en Serie A ???? Sassuolo ? Lazio ? Udinese ?? Samp ? Cagliari ??? Roma ? Parme ?? Naples ? Fi… - CraoulP : Pari du jour ! ?? Spal - fiorentina ???? Florentina 1,45 Sassuolo - Udinese ???? Sassuolo 1,78 Cote totale 2,58 - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: #Calcio #SerieA, #Udinese impegnata stasera a Reggio Emilia contro il Sassuolo nell'ultima partita di campionato. #IoSeguoTg… - DeyoFab : @NetBet_FR Sassuolo 4-1 Udinese / deyofabien -