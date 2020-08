Rimozione del cancello nel borgo di Pratica di Mare, il Sindaco: «Se la Proprietà non rispetterà l’ordinanza agiremo in danno» (Di domenica 2 agosto 2020) Il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà ha rilasciato un’intervista ai nostri microfoni nei giorni scorsi (la troverete nell’edizione cartacea – Agosto 2020 – in distribuzione la prossima settimana). Tra i tanti punti toccati vi è stato quello della Rimozione del cancello che ostruisce l’entrata al borgo di Pratica di Mare, alla luce anche della recente sentenza del Tar. Leggi anche: borgo Pratica di Mare, Fucci portavoce dei borghese? «Il Comune – dichiara il Primo Cittadino – si è mosso in maniera corretta e ha prodotto tutti gli atti necessari per ottenerela conferma che il cancello all’ingresso del borgo va rimosso ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Rimozione del cancello nel borgo di Pratica di Mare, il Sindaco: «Se la Proprietà non rispetterà l’ordinanza agirem… - Ecatetriformis : @MarinoInter61 @il_Malpensante Lo sto leggendo ovunque. Ovunque. C'è una rimozione totale di chi sia l'allenatore d… - willerdino : RT @Mat_Marchetti: @il_cappellini Walter Rossi. A proposito di Nar, Msi, moralità. Immaginiamo la reazione del mondo editoriale se - per di… - bista92 : @festaniax @paoletto11 @CarloCalenda Motivazioni pro e contro il #Tap ci sono, peccato che quelle del si abbastanza… - mm1064 : ...Dice chi ricorre contro la rimozione del segreto sugli atti del suo governo in materia di covid... -

Ultime Notizie dalla rete : Rimozione del Diffamazione su Facebook: rimozione del contenuto e ambito territoriale Altalex “Stop amianto”, Legambiente: «Bene il progetto del Comune per lo smaltimento in autonomia»

Proprio Grosseto, infatti, sarà il primo Comune della provincia ad attivare questo servizio che offrirà la possibilità ai privati cittadini di contribuire al benessere collettivo e al decoro della cit ...

Apple rimuove 30.000 app dall’App Store cinese

Secondo un nuovo rapporto di Bloomberg, che cita i dati del Qimai Research Institute, Apple ha rimosso oltre 30.000 applicazioni dall’App Store cinese, di cui il 90% sono giochi. Apple ha rimosso molt ...

Proprio Grosseto, infatti, sarà il primo Comune della provincia ad attivare questo servizio che offrirà la possibilità ai privati cittadini di contribuire al benessere collettivo e al decoro della cit ...Secondo un nuovo rapporto di Bloomberg, che cita i dati del Qimai Research Institute, Apple ha rimosso oltre 30.000 applicazioni dall’App Store cinese, di cui il 90% sono giochi. Apple ha rimosso molt ...