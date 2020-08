Posillipo, fermati due minorenni armati di coltello (Di domenica 2 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Stanotte gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Orazio hanno notato due giovani a bordo di uno scooter che si muovevano con atteggiamento circospetto, li hanno bloccati e trovati in possesso di un coltello lungo circa 9 cm. I due, 16enni napoletani, sono stati denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere; inoltre, il conducente è stato sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita e perché il veicolo era privo di copertura assicurativa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

