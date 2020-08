Donna si dà fuoco e muore, i passanti filmano con i cellulari (Di domenica 2 agosto 2020) Agghiacciante episodio accaduto a Crema, sabato intorno alle 13. Una Donna si è cosparsa di liquido incendiario e si è data fuoco nell’indifferenza dei passanti che filmavano la tragedia «Ho cercato di salvarla, gli altri filmavano con i cellulari» ha raccontato una passante, che è sceso dalla macchina e ha cercato di spegnere le fiamme. … L'articolo Donna si dà fuoco e muore, i passanti filmano con i cellulari proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

