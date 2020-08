Affido minori, Giannone (Misto): “Vergogna accusare uno dei quattro fratelli di Cuneo” (Di domenica 2 agosto 2020) ROMA – “Avevo messo in conto che cercare di aiutare i quattro fratelli di Cuneo avrebbe scatenato le critiche di chi proprio non accetta che venga messo in discussione un sistema affidi che fa acqua da tutte le parti. Mai però mi sarei aspettata che un procuratore del Tribunale dei minori si accanisse su uno di loro, su di un ragazzino di 15 anni che sta soffrendo insieme a sua madre e ai suoi fratelli, una vera e propria tragedia”. La deputata del gruppo Misto e segretario della Commissione bicamerale per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, Veronica Giannone ha commentato così in una nota stampa, le dichiarazioni della procuratrice del Tribunale dei minorenni di Torino, Emma Avezzù, intervenuta sul caso dei 4 fratellini cuneesi, tolti prima alla madre e poi ai nonni paterni per essere collocati in quattro diverse comunità, a seguito dei presunti abusi subiti dal padre. Leggi su dire

Agenzia_Dire : Affido #minori, Veronica #Giannone sul caso dei fratellini di Cuneo: 'Mai mi sarei aspettata che un procuratore del… - michela_desanti : RT @AibiNews: #Affido: gli ultimi dati del Ministero del Lavoro risalgono al 2017. Il commento di @CristinaRiccar1: 'Solo stime. Questo è… - Paololotti08 : RT @menadelgiudice1: Affido minori, onorevole Giannone (misto): 'Tanti casi in Piemonte come i fratelli di Cuneo' - Cuneo24 ! Anche a Napol… - PdF_educazione : RT @AibiNews: #Affido: approvata la Commissione d'inchiesta. Sapremo finalmente quanti sono i minori fuori famiglia in Italia? ?? https:… - IreneBertuzzi : RT @AibiNews: #Affido: gli ultimi dati del Ministero del Lavoro risalgono al 2017. Il commento di @CristinaRiccar1: 'Solo stime. Questo è… -

Ultime Notizie dalla rete : Affido minori Affido minori, Giannone (Misto): "Vergogna accusare uno dei quattro fratelli di Cuneo" - DIRE.it Dire Modena, la Ferrari extraterrestre atterrata in via Toscanini per curarsi le sue ferite

La 512 S Pininfarina Modulo, esemplare unico al mondo costruito nel 1970, affidata a una carrozzeria modenese dopo un piccolo incendio a Montecarlo MODENA Gli extraterrestri sono arrivati a Modena. Di ...

Con Roseto giocherà anche l’ala piccola Lucarelli

ROSETO – Jacopo Lucarelli è ufficialmente un nuovo giocatore della Pallacanestro Roseto. Nato a Livorno, il 14 Luglio 1996, alto 196 cm, Lucarelli è un’ala versatile, dotato di un gran fisico e capace ...

La 512 S Pininfarina Modulo, esemplare unico al mondo costruito nel 1970, affidata a una carrozzeria modenese dopo un piccolo incendio a Montecarlo MODENA Gli extraterrestri sono arrivati a Modena. Di ...ROSETO – Jacopo Lucarelli è ufficialmente un nuovo giocatore della Pallacanestro Roseto. Nato a Livorno, il 14 Luglio 1996, alto 196 cm, Lucarelli è un’ala versatile, dotato di un gran fisico e capace ...