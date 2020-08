Week end 1-2 agosto a Firenze e in Toscana: musei gratis, festival, eventi (Di sabato 1 agosto 2020) La Domenica Metropolitana e Domenicalmuseo, la Bohème alla Limonaia di Villa Strozzi, le arene cinema e gli spazi estivi, il Florence Folks festival a Scandicci, «Leggere in Appennino» a Palazzuolo sul Senio, il debutto del nuovo autodramma del Teatro povero di Monticchiello, il Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, Santa Fiora in musica Leggi su firenzepost

WeCinema : Week end al cinema: 'Nour' tra i titoli in uscita aspettando le novità in arrivo tra Ferragosto e la fine del mese.… - WeCinema : Week end al cinema: aspettando in agosto l’uscita di 'Volevo nascondermi' premiato con Elio Germano a Berlino, al v… - judacri3 : @crisj66 ciao cara buon week end ?????? - Forzajuvesempr5 : buongiorno campioni oggi si festeggia finalmente fresco e un po di pioggia buon week end a tutti. - ivdealegiu : @DELIA49124753 Buon week end Delia ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Week end Mirabilandia festeggia la Notte Rosa. Promozioni speciali per il week end 8 e 9 agosto ravennanotizie.it Marsala: tratto del Lungomare chiuso al traffico il week end in via sperimentale

Domani 1 agosto e domenica 2, dalle ore 21 all’1, un tratto del Lungomare di Marsala resterà chiuso al transito veicolare. Lo dispone un provvedimento del sindaco Alberto Di Girolamo che – in via sper ...

Meteo week-end rovente, temperature fino a 40°

Tra venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto la penisola sarà nella morsa del caldo. Domenica si prevedono perturbazioni che rinfrescheranno l'aria ma solo al Nord Il meteo del week-end sarà all'insegna ...

Domani 1 agosto e domenica 2, dalle ore 21 all’1, un tratto del Lungomare di Marsala resterà chiuso al transito veicolare. Lo dispone un provvedimento del sindaco Alberto Di Girolamo che – in via sper ...Tra venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto la penisola sarà nella morsa del caldo. Domenica si prevedono perturbazioni che rinfrescheranno l'aria ma solo al Nord Il meteo del week-end sarà all'insegna ...