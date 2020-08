Udinese, Gotti: "Gettate le basi per una futura crescita" (Di sabato 1 agosto 2020) UDINE - " Abbiamo attivato un percorso di crescita ": lo ha affermato, ai microfoni di Udinese Tv , l'allenatore dei friulani Luca Gotti , alla viglia dell'ultima di campionato, in trasferta, a Reggio ... Leggi su corrieredellosport

