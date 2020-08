"Tangenti da un imprenditore". In manette il sindaco di Celico Antonio Falcone (Di sabato 1 agosto 2020) "Tangenti da un imprenditore". Così è finito in carcere il sindaco di Celico Antonio Falcone con l'accusa di concussione. L'imprenditore, pressato dalle richieste, ha denunciato tutto a magistratura e forze dell'ordine facendo partire le indagini. Il primo cittadino del piccolo centro della Presila cosentina eletto con una lista civica vicina al centrosinistra, è stato beccato dai finanzieri del Nucleo di polizia economica e finanziaria, guidati dal tenente colonnello Michele Merulli, mentre ritirava 1000 euro a titolo di tangente da un imprenditore aggiudicatario di un appalto nel piccolo comune. Il sindaco Falcone avrebbe in precedenza chiesto ... Leggi su iltempo

GazzettaDelSud : 'Tangenti da un imprenditore', arrestato il sindaco di #Celico Antonio Falcone - AntonellaStara2 : @CarlBosch4 @FontanaPres Per pochi centesimi di evasione fiscale, ho visto con i miei occhi, cartelle di 300 euro d… - Taxistalobbyst : RT @adrianocasotto: Rolex, viaggi a Dubai e diamanti: le tangenti prese dai magistrati per aggiustare le sentenze Tra le carte spunta anche… - ClaudioFailli : RT @adrianocasotto: Rolex, viaggi a Dubai e diamanti: le tangenti prese dai magistrati per aggiustare le sentenze Tra le carte spunta anche… - Rosita14806327 : RT @adrianocasotto: Rolex, viaggi a Dubai e diamanti: le tangenti prese dai magistrati per aggiustare le sentenze Tra le carte spunta anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Tangenti imprenditore Cosentino, arrestato il sindaco di Celico Antonio Falcone: tangenti da un imprenditore Il Tempo Corruzione nella sanità in Sicilia, Manganaro: "Divisi mazzetta con l'ex manager Damiani"

Nuovi particolari emergono dall'inchiesta «Sorella sanità», sul presunto aggiustamento di appalti nel campo delle forniture a ospedali e Asp siciliani: uno degli indagati, Salvatore Manganaro, faccend ...

Bielorussia: condannato a 12 anni l'ex vicesegretario del Consiglio sicurezza

Condanna di 12 anni per l'ex vicesegretario del Consiglio di sicurezza bielorusso Andrej Vtyurin É stato condannato a 12 anni di carcere di massima sicurezza l'ex vicesegretario del Consiglio di sicur ...

Nuovi particolari emergono dall'inchiesta «Sorella sanità», sul presunto aggiustamento di appalti nel campo delle forniture a ospedali e Asp siciliani: uno degli indagati, Salvatore Manganaro, faccend ...Condanna di 12 anni per l'ex vicesegretario del Consiglio di sicurezza bielorusso Andrej Vtyurin É stato condannato a 12 anni di carcere di massima sicurezza l'ex vicesegretario del Consiglio di sicur ...