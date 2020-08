Serie A, Brescia-Sampdoria 1-1: apre Leris, pareggia Donnarumma su calcio di rigore (Di sabato 1 agosto 2020) L'ultima giornata di campionato si apre con il pareggio tra il Brescia e la Sampdoria.Sul campo dello stadio Mario Rigamonti è andata in scena la sfida tra il Brescia e la Sampdoria, che ha dato inizio all'ultima giornata di Serie A. Partono lentamente le due squadre, ma i blucerchiati hanno una grandissima occasione per passare in vantaggio al minuto 26: Vieira calcia e trova il tocco con la mano di Gastaldello, l'arbitro non ha dubbi e assegna il calcio di rigore. Dal dischetto va Fabio Quagliarella che calcia forte ma non riesce a centrare la porta, si rimane sul risultato di 0 a 0. I padroni di casa provano a portarsi in avanti e sfiorano il vantaggio al 35': Zmrhal calcia ... Leggi su mediagol

