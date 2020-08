Qualifiche F1 GP Gran Bretagna Silverstone 2020 oggi in tv: orari e diretta streaming (Di sabato 1 agosto 2020) Comincia la seconda giornata di lavoro in pista al Gran Premio di Gran Bretagna. Tutti nuovamente sul tracciato di Silverstone a partire dalle ore 12:00 in occasione del semaforo verde per le prove libere 3, ultima sessione che permetterà a team e piloti di ottimizzare il set-up in vista della qualifica nel tempo limite dei 60 minuti. Poi dalle 15:00 sarà battaglia vera con le Qualifiche che formeranno la griglia di partenza e assegneranno la pole position. Le FP3 e le Qualifiche del GP di Gran Bretagna verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso Sky Go e Now Tv. Le Qualifiche saranno inoltre visibili in differita su TV8 a partire ... Leggi su sportface

Dopo due sessioni di libere piuttosto sorprendenti, team e piloti sono pronti a tornare sul tracciato di Silverstone per dare il via al programma di lavoro di sabato del Gran Premio di Gran Bretagna.

