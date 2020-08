Prende a calci la porta di casa dell’ex: 16enne arrestato per stalking (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un’abitazione in zona Montecalvario per una lite. I poliziotti hanno accertato che, poco prima, un ragazzo aveva tentato di entrare in casa della sua ex fidanzata danneggiando la porta e, non riuscendovi, al rifiuto della ragazza ad incontrarlo, l’aveva minacciata e si era autolesionato procurandosi dei tagli con dei cocci di vetro. Il giovane è stato rintracciato dagli agenti in un ospedale cittadino e, nonostante abbia tentato di sottrarsi al controllo, dopo una colluttazione è stato bloccato. Gli agenti hanno inoltre accertato che la vittima aveva già denunciato precedenti ... Leggi su anteprima24

