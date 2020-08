Milan, Maldini: "Ibrahimovic parte del progetto, vogliamo andare avanti con lui" (Di sabato 1 agosto 2020) A margine della sfida tra Milan e Cagliari ha preso la parola Paolo Maldini, bandiera e direttore tecnico dei rossoneri. Il dirigente si è soffermato sul mercato e in particolare sul futuro di Ibrahimovic, questo quanto dichiarato a Sky: Su Ibrahimovic: “Io credo che noi come detto più volte, anche parlando con i giornalisti, abbiamo costruito qualcosa in questa stagione. Questo qualcosa deve avere una continuità: la prossima stagione sarà improntata su questo. Proseguire sulle basi che... Leggi su 90min

