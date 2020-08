MARTE, arriva Ingenuity. Primo elicottero volerà su un altro pianeta (Di sabato 1 agosto 2020) Il 30 luglio è partito da Cape Canaveral il razzo Atlas per portare su MARTE il rover Perseverance. All’interno di questo rover è presente l’elicottero-drone Ingenuity, il cui arrivo sul pianeta Rosso è previsto per il 18 febbraio 2021. L’atterraggio del rover è stato programmato nel cratere Jezero, poco sopra l’equatore. Il mini elicottero, che si avvarrà dell’alimentazione solare, ha un peso inferiore a 2 chili e sarà il Primo velivolo destinato a volare su un altro pianeta. Ingenuity, che suona in italiano come fosse ingenuità, significa in realtà “ingegnosità”. Questo piccolo gioiello d’ingegneria è costato ... Leggi su meteogiornale

