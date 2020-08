Ferrari, Leclerc "assolto" (Di sabato 1 agosto 2020) Per la Rossa è salva la nota lieta delle qualifiche di Silverstone: il monegasco scatterà dalla quarta piazza Leggi su media.tio.ch

Gazzetta_it : #Leclerc: “Non ho visto Stroll. Per la Ferrari grande prova”. #Vettel: “Mi è mancato il ritmo” - marika1987 : E' inutile prendersela con i tifosi di Leclerc, tanto quando Ferrari avrà bruciato pure Charles diranno a lui quel… - SvSport1 : Formula 1. Ferrari, eppur si muove: le qualifiche di Silverstone consegnano un redivivo Leclerc. Il monegasco è qua… - FormulaPassion : #F1, i dati del giro di #Leclerc che è valso alla #Ferrari la quarta posizione sulla griglia di partenza del… - sebavettels : La favoletta del Vettel in Ferrari 0 trofei immediatamente perde di importanza se tiri in ballo Alonso o Leclerc, curioso. -