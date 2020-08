Enrico Ruggeri a muso duro: “La scusa del lockdown serve a tenerci buoni” (Di sabato 1 agosto 2020) Enrico Ruggeri non ci sta. In un’intervista a un sito internet, il cantautore contesta pesantemente la gestione del lockdown per il coronavirus. Lo fa con termini forti. Senza compromessi. Un’intervista, per certi versi, che non si discosta molto dalle critiche di Andrea Bocelli dei giorni scorsi. “Mi sembra evidente che l’emergenza è stata abbondantemente sfruttata a livello globale da chi ci guida e ci comanda per tenerci buoni e zitti sotto, e gli artisti, in questo, si sono ancora una volta dimostrati tutti molto impauriti e pronti a seguire la scia, ce ne fosse stato uno che, a rischio di prendersi critiche, si sia esposto”. Così Enrico Ruggeri al giornale Tpi. ”Durante le settimane di lock down – prosegue- c’è ... Leggi su secoloditalia

_PuntoZip_ : Stasera in TV: “Adriano Celentano a “Una storia da cantare””. Su Rai1, con Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero insieme… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “Adriano Celentano a “Una storia da cantare””. Su Rai1, con Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero insieme… - Notiziedi_it : Arriva Una Storia Da Cantare su Adriano Celentano, il Molleggiato raccontato da Enrico Ruggeri - eleutheriana : RT @SMSNEWSOFFICIAL: Adriano Celentano a “Una storia da cantare”: su Rai1, con Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero insieme a tanti ospiti http… - MontiFrancy82 : #AdrianoCelentano a “Una storia da cantare”: su Rai1, con @enricoruggeri e @bianca_guaccero insieme a tanti ospiti -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Ruggeri Enrico Ruggeri, la storia di “Il portiere di notte” Rockol.it Torna il Galà Perla del Tirreno al castello Pasquini, un festival dedicato alle donne

Si terrà nel parco il 22 agosto: omaggio a Niki Giustini con Graziano Salvadori. Ecco tutti gli ospiti: c'è anche Ivana Spagna CASTIGLIONCELLO. Il Galà Perla del Tirreno si farà è in programma sabato ...

Arriva Una Storia Da Cantare su Adriano Celentano, il Molleggiato raccontato da Enrico Ruggeri

L’appuntamento di Una Storia Da Cantare su Adriano Celentano arriva questa sera, sabato 1 agosto, in tv. Il format condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero a questo giro celebra la carriera e la v ...

Si terrà nel parco il 22 agosto: omaggio a Niki Giustini con Graziano Salvadori. Ecco tutti gli ospiti: c'è anche Ivana Spagna CASTIGLIONCELLO. Il Galà Perla del Tirreno si farà è in programma sabato ...L’appuntamento di Una Storia Da Cantare su Adriano Celentano arriva questa sera, sabato 1 agosto, in tv. Il format condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero a questo giro celebra la carriera e la v ...