Barcellona, tre big rientrano in gruppo: Setien punta a recuperarli per il Napoli (Di sabato 1 agosto 2020) (ANSA) - ROMA, 01 AGO - Gli attaccanti francesi del Barcelona Ousmane Dembélé e Antoine Griezmann, rientrati da un infortunio, hanno partecipato oggi a una parte dell'allenamento collettivo insieme al loro connazionale Clémen ... Leggi su tuttonapoli

100x100Napoli : Tre big del #Barcellona tornano in gruppo. - tuttonapoli : ADL sui rischi a Barcellona: 'All'Uefa fanno come le tre scimmiette. Quanta superficialità...' - _rasasvada : @agalhasnochill ma niente, tre coglioni al barcellona che hanno fatto interventi del cazzo sulle mie cosce, più tardi ti racconto ?? - SiamoPartenopei : Napoli a Barcellona, gli azzurri hanno paura del contagio! Chiesto il cambio sede: tre ipotesi - news24_napoli : Napoli a Barcellona, gli azzurri hanno paura del contagio. Chiesto il… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona tre

Tutto Napoli

Aurelio De Laurentiis è tornato anche sulla polemica a distanza con l'Uefa per il mancato spostamento della sfida col Barcellona Intervistato da Il Mattino, il presidente del Napoli Aurelio De Laurent ...L'ultimo sabato di Serie A mette in scena la sfida tra Napoli e Lazio, due squadre che puntano a chiudere al meglio la stagione. Gli azzurri di Gattuso vogliono vincere per arrivare carichi alla sfida ...