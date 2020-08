Atalanta-Inter, ore 20.45: le probabili formazioni (Di sabato 1 agosto 2020) Tra i verdetti che l'ultimo turno del campionato italiano dovrà ancora decretare c'è anche il secondo posto. Con la Lazio sullo sfondo, Atalanta e Inter si giocano la seconda piazza nel big match dell'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, in programma stasera alle 20.45. Vediamo insieme le probabili formazioni. Atalanta Palomino e Ilicic non figurano nella lista dei convocati e Gasperini non rinuncia alla solita difesa a tre davanti a Gollini: gli Interpreti saranno Toloi, Caldara e Djimsiti. A... Leggi su 90min

Atalanta_BC : Gran finale a #BergAMO! ?? The last @SerieA dance! ? ???? #SerieATIM | 38ª giornata ?? @Inter ?? #GewissStadium ??… - Sport_Mediaset : #Atalanta, #Gasperini sogna il secondo posto: 'Arrivare davanti all'#Inter sarebbe un grande risultato'. Il tecnico… - tuttosport : #Inter, #Conte: 'Con l'#Atalanta giocheremo senza fare calcoli. Vogliamo prevalere' - Buginian : RT @gidikariuki: Serie A tonight Atalanta vs. Inter Juventus vs. Roma Napoli vs. Lazio ?????????? - Maestro1520 : @Mkhululimaswana Atalanta vs Inter Napoli vs Lazio intriguing games too ???? -