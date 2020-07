Torino, Guardia Giurata Uccide La Moglie e Poi si Spara (Di venerdì 31 luglio 2020) Il 46enne di Vinovo era una Guardia Giurata, ha assassinato la Moglie per poi Spararsi. Un’altro caso di omicidio-suicidio arriva dalla zona del Torinese, i carabinieri hanno rinvenuto una coppia senza vita nella loro abitazione in via Tetti Rosa a Vinovo. Gianfranco Trafficante di 46 anni, avrebbe assassinato la Moglie Emanuela Urso di 44 anni, per poi togliersi la vita. I due si erano lasciati circa un mese fa. A chiamare le forze dell’ordine dopo gli spari sono stati i vicini di casa, che allarmati dai colpi e le urla udite, hanno subito pensato per il peggio. Ancora da chiarire le dinamiche della tragedia, ora indagheranno i carabinieri intervenuti sul posto provenienti dalla compagnia di Moncalieri. Leggi su youreduaction

