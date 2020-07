“Tiberio Timperi ed io non siamo amici” la rivelazione della collega Monica Setta (Di venerdì 31 luglio 2020) Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente Monica Setta sul rapporto con il collega Tiberio Timperi, una volta terminato il programma insieme. View this post on Instagram #challengeaccepted #womensupportingwomen👭 Insegniamo alle nostre figlie l'ironia e se possibile, anche l'autoironia. E a fare networking, la solidarietà che fa #rete tra donne. Grazie a @daniela ferolla che mi … L'articolo “Tiberio Timperi ed io non siamo amici” la rivelazione della collega Monica Setta Curiosauro. Leggi su curiosauro

MaximTheatino : RT @luca_cordoni: Tiberio #Timperi non ci sta, e ha deciso di dire la sua al riguardo: “L’#alienazioneparentale esiste: si chiama #sindrome… - DaniPitarresi : RT @MaximTheatino: Massima solidarietà e vicinanza a #tiberiotimperi Attacchi vili e strumentali. Sul caso Laura Massaro bisogna dire tutta… - FigliContesi : RT @luca_cordoni: Tiberio #Timperi non ci sta, e ha deciso di dire la sua al riguardo: “L’#alienazioneparentale esiste: si chiama #sindrome… - FigliContesi : RT @MaximTheatino: Massima solidarietà e vicinanza a #tiberiotimperi Attacchi vili e strumentali. Sul caso Laura Massaro bisogna dire tutta… - luca_cordoni : RT @MaximTheatino: Massima solidarietà e vicinanza a #tiberiotimperi Attacchi vili e strumentali. Sul caso Laura Massaro bisogna dire tutta… -