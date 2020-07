Raid alla stazione di servizio: via alcol, sigarette e contanti (Di venerdì 31 luglio 2020) Colpo nella notte tra mercoledì e ieri a Voghera, in via Lomellina. I ladri hanno preso di mira il bar situato alla stazione di servizio Eni, un locale che funge anche da rivendita tabacchi. Sembra ... Leggi su ilgiorno

lolloamione : @SimoneAKirA Alla fine com’è finita ieri? 4-4 mi pare Ma ho proprio solo seguito alla fine mentre ha fatto il raid… - filippog : 1973, il direttore della comunicazione di Citroën (J. Wolgensinger) attuò un progetto che è entrato nella storia de… - coma_girl : Ma sto brusio de fondo de ste zanzare de milanisti, quando se spegne? Devo annà a comprà er raid alla coop? - Espurring : NESSUNO SI È UNITO AL MIO RAID E ME LO SONO DOVUTA FINIRE DA SOLA È STATO UN PARTO MANNAGGIA ALLA MISERIAAAAAAA e p… - rejec1_ : @SadioSow10 @ABBATTEMAN Adesso sei tu che attacchi me vedi ? Hai normalizzato il tuo pensiero alla massa senza sap… -

Ultime Notizie dalla rete : Raid alla Raid alla stazione di servizio: via alcol, sigarette e contanti IL GIORNO Raid criminali a Torre Annunziata, la reazione: “Istituire poliziotto di quartiere”

“Anche se ora ci sentiamo sprofondare, vi dico che per noi non sarà così, noi non molleremo. Ecco perché chiederò alla Polizia l’immediato ripristino del poliziotto di quartiere”. E’ il grido di rabbi ...

Raid punitivo con mazze, quattro arresti

(ANSA) - TORINO, 31 LUG - Volevano il monopolio del servizio di facchinaggio, al Centro Agro Alimentare (Caat) di Grugliasco (Torino), e per arrivare all'obiettivo hanno aggredito e picchiato con mazz ...

“Anche se ora ci sentiamo sprofondare, vi dico che per noi non sarà così, noi non molleremo. Ecco perché chiederò alla Polizia l’immediato ripristino del poliziotto di quartiere”. E’ il grido di rabbi ...(ANSA) - TORINO, 31 LUG - Volevano il monopolio del servizio di facchinaggio, al Centro Agro Alimentare (Caat) di Grugliasco (Torino), e per arrivare all'obiettivo hanno aggredito e picchiato con mazz ...