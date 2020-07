Rai, piace al pubblico”Gli amici di Ugo”. La striscia per friendly di Paola Tavella nel programma Io&Te (Di venerdì 31 luglio 2020) Pierluigi Diaco farà tornare in trasmissione – a “Io & te” su Raiuno- il suo bassotto Ugo e i followers dello spazio dedicato agli animali – “Gli amici di Ugo” – saranno ben contenti di rivederlo sul piccolo schermo. L’appuntamento è per il 10 agosto, data del rientro negli studi di “Io & te” di Ugo, che è ormai una piccola star. Prende proprio da lui il nome la striscia dedicata ai nostri amici animali all’interno della trasmissione – non solo cani e gatti ma anche uccelli, asini, cavalli, conigli, galline, maiali, e persino gechi . E si tratta dell’unico spazio sul tema offerto da Raiuno. Logico che abbia molti telespettatori affezionati. Lo cura e presenta Paola Tavella, ... Leggi su secoloditalia

itschiaras : allora secondo me ha poco senso paragonare rai e sky: uno è servizio pubblico e l’altro invece privato che deve met… - Rai_Yoyo : Mini Cuccioli confessate: vi piace di più fare gara di tuffi o giocare a chi fa più splash una volta che siete in a… - Luca36887236 : @ReaSilviaa @VitoRDiLena Anche qui. Circa 35 gradi. Tutto sommato mi piace,il problema è l'umidità all'70/80%. Si s… - Pannocchia978 : Sinceramente non mi piace, troppo politicizzato, troppo polemico. #AndreaVianello #Vianello #AntonioDiBella… - ignotoale75 : @TvTalk_Rai A me piace i soliti ignoti @ignotoale75 -

Ultime Notizie dalla rete : Rai piace "L'elisir d'amore" firmato da Michieletto RAI - Radiotelevisione Italiana Pierluigi Diaco piace a Katia Ricciarelli. Lo elogia: “Sto benissimo”

Dopo tante polemiche in seguito a delle ospitate nella sua trasmissione pomeridiana di Rai Uno Io e te, dove spesso degli ospiti hanno litigato con lui e successivamente, via social o sui giornali, ...

Colazione con Ribery. "Firenze? Mi piace. La squadra? Servono rinforzi."

"Beccato" da Sara Meini nel bar dove abitualmente fa colazione, l'asso francese non nasconde il desiderio di vedere in squadra nuovi compagni, perché "qualcosa deve migliorare". E anche Rocco Commisso ...

Dopo tante polemiche in seguito a delle ospitate nella sua trasmissione pomeridiana di Rai Uno Io e te, dove spesso degli ospiti hanno litigato con lui e successivamente, via social o sui giornali, ..."Beccato" da Sara Meini nel bar dove abitualmente fa colazione, l'asso francese non nasconde il desiderio di vedere in squadra nuovi compagni, perché "qualcosa deve migliorare". E anche Rocco Commisso ...