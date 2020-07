Orso M49 segnalato sopra Levico Terme in Valsugana (Di venerdì 31 luglio 2020) L’Orso M49, scappato all’inizio della settimana dal Centro Casteller, è sceso dal monte Marzola, dove si era fermato in tutti questi giorni sorvegliato dai forestali, e si è diretto in Valsugana. Il sindaco di Levico Terme, Gianni Beretta, avvertito dal Servizio foreste e fauna della Provincia di Trento, ha diffuso un avviso segnalando la presenza dell’Orso in zona Vetriolo-Panarotta. Il primo cittadino raccomanda di proteggere gli animali domestici e quelli da allevamento, di non lasciare cibo all’esterno delle case. Allerta anche per gli apicoltori di Vetriolo. La zona in cui si trova ora, era gia’ stata da frequentata da M49 nel cOrso della prima fuga di un anno fa. Al momento non si ha conferma se il plantigrado sia riuscito a ... Leggi su meteoweb.eu

SergioCosta_min : L'#orso #Papillon non ha colpe. Per giorni ha scavato con gli artigli nel calcestruzzo per fuggire. Ora ha un radio… - SergioCosta_min : L'orso #Papillon è fuggito per la seconda volta. Questa volta è con il radiocollare e quindi facilmente monitorabil… - enpaonlus : Lasciate in pace M49! Non ha mai aggredito nessuno. 'E' problematico', dice qualcuno di lui, ma è solo un orso e vu… - chiaratesti3 : RT @LAVonlus: L'orso #M49 fugge nuovamente dal recinto di Casteller: ora deve rimanere LIBERO!! @massimovitturi @glfelicetti @LAVSediLocali… - chiaratesti3 : RT @sangesnicola: #M49 #Papillon CORRI!!! ?? L'orso #M49 evade di nuovo: Papillon ha divelto la rete di ferro del suo recinto in Trentino.… -

Ultime Notizie dalla rete : Orso M49 Orso M49, il ministro Costa: “E’ monitorato con radiocollare, non uccidetelo” La Stampa M49 ha superato la Valsugana e ora è sulla Panarotta, si torna praticamente indietro di 4 mesi, il sindaco di Levico: ''Confermata la sua presenza''

TRENTO. Papillon è in movimento. Il plantigrado orbita tra la Valsugana e la val dei Mocheni. "A nome dell'amministrazione comunale - informa Gianni Beretta, sindaco di Levico, attraverso una nota - s ...

M49-Papillon ora è a Panarotta: "Speriamo resti sul Lagorai che è poco antropizzato"

Non è ancora placata la sete di libertà dell'orso M49, ribattezzato a buon titolo Papillon. Dopo essere finalmente riuscito a forzare la rete (ci aveva già provato tre volte) del Castellar, dove era ...

TRENTO. Papillon è in movimento. Il plantigrado orbita tra la Valsugana e la val dei Mocheni. "A nome dell'amministrazione comunale - informa Gianni Beretta, sindaco di Levico, attraverso una nota - s ...Non è ancora placata la sete di libertà dell'orso M49, ribattezzato a buon titolo Papillon. Dopo essere finalmente riuscito a forzare la rete (ci aveva già provato tre volte) del Castellar, dove era ...