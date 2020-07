“Oggi in tv”, tutta la programmazione di venerdì 31 luglio (Di venerdì 31 luglio 2020) Un nuovo ed entusiasmante finale di settimana ci attende oggi in tv e come ogni venerdì a farla da padrone è il grande show sia sulla Rai che sulla Mediaset, con grandi protagonisti come Carlo Conti e Gerry Scotti. Vediamo su entrambe qual è la programmazione completa di questo ultimo giorno di luglio in prima serata. Venerdì in Rai La Rai non esclude niente in questo venerdì 31 luglio, dallo show al reportage, passando per il cinema thriller. Vediamo cosa ci attende nel dettaglio. Gli appuntamenti fissi del venerdì in Rai Su Rai 1, anche questo venerdì, torna Carlo Conti con il meglio di una dei format più amati del conduttore, I Migliori Anni. Siamo alla terza delle 8 puntate speciali previste per quest’estate che raccontano i momenti più belli ... Leggi su thesocialpost

Ultime Notizie dalla rete : “Oggi tv” Lavoro | Oggi Treviso | News | Il quotidiano con le notizie di Treviso e Provincia Oggi Treviso