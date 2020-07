“Non corretto uso mascherina”, chiuso bar stazione marittima (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Si completa con il provvedimento di chiusura per cinque giorni la procedura amministrativa avviata allorquando fu multata dai Vigili Urbani un membro del personale del Bahar (una ragazza), il bar della stazione marittima. La Polizia municipale verbalizzò il non corretto uso della mascherina, così come da ordinanza regionale. Questa mattina i tanti viaggiatori in procinto di imbarcarsi sui traghetti delle Vie del Mare (Costiera amalfitana e Cilento) hanno potuto usufruire, quindi, del solo servizio di biglietteria. L'articolo “Non corretto uso mascherina”, chiuso bar stazione marittima proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

