Lorenzo Amoruso, l’unico uomo (di «Temptation Island») che vorremmo (Di venerdì 31 luglio 2020) Una premessa è doverosa. Lorenzo Amoruso, che a Temptation Island si è imposto come guru saggio, dispensando poche (e giuste) lezioni di bon ton, non ha dovuto faticare granché per primeggiare sui compagni di reality. Si dice, cioè, che in terra di ciechi anche un orbo abbia vita facile. E questo, in fin dei conti, è stato Amoruso: un uomo normale, tra prototipi di fidanzati da fuggire come la peste. Amoruso, che ai colleghi del Villaggio Fidanzati ha cercato di insegnare un po’ di integrità, pungolandoli all’occorrenza perché trovassero forza e determinazione (citofonare Andrea), è rimasto fedele a Manila Nazzaro. E, davanti a telecamere che, forse, avrebbero preferito sorprenderlo in atteggiamenti promiscui con una qualche single, non ha avuto remore nel mostrarsi così com’è: burbero, a tratti, orgoglioso, sempre, innamorato, ancor di più. Leggi su vanityfair

Djesy90 : RT @fanpage: Chi è Lorenzo? La sua vita prima di #TemptationIsland - fanpage : Chi è Lorenzo? La sua vita prima di #TemptationIsland - _Fried_Shrimp : RT @_UnaLola: Buongiorno solo a Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro #TemptationIsland - RollingStoneita : L'ultima puntata di #TemptationIsland è democratica: ne escono tutti distrutti. Tranne Lorenzo Amoruso, il king con… - violanews : Lorenzo Amoruso 'trionfa' nel reality Temptation Island e diventa una star sui social - -