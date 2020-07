La Serie B 2020-2021 si inizia a delineare: l’elenco delle compagini “quasi” completo (Di sabato 1 agosto 2020) E’ appena terminato il campionato di Serie B. La 38ª ed ultima giornata ha regalato emozioni sino all’ultimo secondo, mostrandosi degna del finale di un torneo e di una stagione anomala. Con le due promosse in Serie A e la retrocessa in C già decretate, tutta l’attenzione di questa sera era rivolta alla qualificazione a playoff e playout e alle altre due squadre a far compagnia al Livorno. I risultati, la classifica finale e tutti i verdetti Ascoli-Benevento 2-4 Chievo-Pescara 1-0 Cosenza-Juve Stabia 3-1 Cremonese-Pordenone 2-2 Frosinone-Pisa 1-1 Livorno-Empoli 0-2 Salernitana-Spezia 1-2 Trapani-Crotone 2-0 Venezia-Perugia 3-1 Virtus Entella-Cittadella 2-3 CLASSIFICA Benevento 83 Crotone 68 Spezia 61 Pordenone 58 Cittadella 58 Chievo 56 Empoli 54 Frosinone 54 Pisa ... Leggi su calcioweb.eu

