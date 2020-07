Harry Potter festeggia quaranta anni: i fan in delirio (Di venerdì 31 luglio 2020) Harry Potter, celebre personaggio nato dalla penna di J.K. Rowling, oggi ha compiuto ben 40 anni. I fan hanno festeggiato il loro beniamino. Alzi la mano chi almeno una volta nella vita ha visto i film o letti i libri della saga di Harry Potter. Beh sappiate che il maghetto nato dalla penna di J.K … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

RaiNews : #HappyBirthdayHarryPotter Il maghetto è nato il 31 luglio 1980 a Godric's Hollow. Condivide il giorno del compleann… - 365BLACKVELVET : Niente mi fa cagare più di Harry Potter - farfallaxbianc4 : RT @Daninseries: Oggi è il compleanno sia di Harry Potter che di JK Rowling. Ma solo a uno dei due faccio gli auguri. - moonylvpin_ : @zziatizia pure io, la stessa cosa mi è successa anche con harry potter - OrdinaryGirl642 : RT @Daninseries: Oggi è il compleanno sia di Harry Potter che di JK Rowling. Ma solo a uno dei due faccio gli auguri. -

Ultime Notizie dalla rete : Harry Potter

Quando Hagrid ha fatto irruzione nella casetta diroccata sullo scoglio per consegnare finalmente la lettera di accettazione di Harry a Hogwarts, è iniziato un viaggio indimenticabile non solo per lui, ...Il nuovo set LEGO Harry Potter # 75979 Edvige è finalmente arrivato in Redazione, ed abbiamo quindi pensato di utilizzarlo per una prima sessione di prova di live building, che potrete vedere in quest ...