Guardia giurata uccide la ex compagna | poi si suicida

Ultime Notizie dalla rete : Guardia giurata

Guardia giurata uccide la ex compagna e poi si uccide a colpi di pistola. L’ennesimo caso di omicidio-suicidio accade a Vinovo, nel Torinese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Moncalieri ...Urla seguite da colpi di pistola. I vicini non hanno esitato un attimo a lanciare l’allarme, ma quando i carabinieri della compagnia di Moncalieri hanno fatto irruzione nell’appartamento di via Tetti ...