Giovani autori in tutti i formati e di tutti i tempi, a Pesaro (Di sabato 1 agosto 2020) Slittato leggermente in avanti rispetto alle date tradizionali (ma le prime edizioni erano settembrine) la Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro diretto da Pedro Armocida si terrà dal 22 al 29 agosto sfruttando al massimo i suoi spazi all’aperto (piazza del Popolo, la spiaggia) oltre a quelli tradizionali del Teatro Sperimentale e del cinema Astra (per gli incontri mattutini con gli autori) con un programma che non rinuncia alla sua vocazione di scoperta, ma indirizzata anche al grande pubblico. Così … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

cheTVfa : #RaiFiction vuole puntare sulla commedia e sulla satira, su autori giovani, nuovi talenti e attori: parola dell'ad… - angelo_cennamo : Rileggere i libri che abbiamo amato da ragazzi è il modo migliore per dilatare il tempo, sentirsi ancora giovani. H… - IsaLiberto : E poi, per caso, mi ritrovo su un articolo di @CataniaToday ?? Premio giovani autori – comitato Claudio de Albertis… - SienaFree : Visioni in Movimento, quattro giovani autori protagonisti della scuola di cinema ''senza sedie'' sulla Via Francige… - SusitaSalGerGi : Cari autori di @_Techetechete, che ne pensate di una puntata tutta sul #QuartettoCetra? E quando dico tutta, intend… -