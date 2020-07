Giappone, disoccupazione in calo: la sovranità monetaria batte il Covid (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma, 31 lug – Il lungo lockdown imposto dalla gran parte dei governi, a causa dell’epidemia di coronavirus, ha generato una crisi economica drammatica. Gli effetti, per la verità, non si sono ancora visti del tutto e senza fare le Cassandre il timore è che alle porte vi sia un collasso di proporzioni inimmaginabili fino a pochi mesi fa. Ma davvero tutte le nazioni sono in seria difficoltà? Non è proprio così, basta osservare i dati del Giappone, dove a giugno il tasso di disoccupazione ha mostrato addirittura un calo: si è attestato al 2,8% a fronte del 2,9% del mese di maggio. Non solo, sempre lo scorso mese il Sol Levante ha fatto registrare un aumento della produzione industriale del 2,7% rispetto a maggio. Si tratta di dati, comunicati dal Ministero degli Affari interni delle ... Leggi su ilprimatonazionale

