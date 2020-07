Ciclismo, Strade Bianche 2020: a che ora parte e finisce la corsa (Di venerdì 31 luglio 2020) Tutto pronto per la Strade Bianche 2020, corsa che rappresenta la ripresa del calendario World Tour del Ciclismo internazionale dopo la lunga sosta forzata dal Covid-19. Sabato 1 agosto i migliori corridori per le corse di un giorno si danno appuntamento a Siena, con partenza fissata alle 13:45 dopo il ritrovo della Fortezza Medicea e i primi minuti di trasferimento. L’arrivo dei migliori è invece previsto intorno alle 18:30 nella splendida cornice di Piazza del Campo al termine di 184 chilometri di cui circa un terzo rappresentato dagli undici tratti di sterrato. Strade Bianche 2020: COME VEDERLA IN TV PERCORSO E ALTIMETRIA Si prospetta una grande sfida, con Julian Alaphilippe che proverà a bissare il trionfo ... Leggi su sportface

siliano_g : RT @qn_lanazione: Il grane #ciclismo riparte dalla #Toscana, tutto pronto per la #StradeBianche. Ecco cosa c'è da sapere - sportface2016 : #Ciclismo Gli orari della #StradeBianche femminile in programma domani - MichGPS : Manca meno di 1 giorno alle #stradebianche una bellissima gara in bici a #Siena. 184 km di cui 63 km sono di strade… - qn_lanazione : Il grane #ciclismo riparte dalla #Toscana, tutto pronto per la #StradeBianche. Ecco cosa c'è da sapere - Fanta_Cycling : -