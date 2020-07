Chi è Veronica Papa, la futura sposa di Fabio Fulco (Di venerdì 31 luglio 2020) Mora, bellissima, imprenditrice nel campo della moda e con alle spalle la partecipazione a Miss Italia e Miss Mondo: lei è Veronica Papa, la fidanzata e futura sposa di Fabio Fulco, ex compagno di Cristina Chiabotto (oggi sposata con Marco Roscio). Classe 1995 – ha 25 anni meno del suo compagno – Veronica Papa è abruzzese e, come sopra ricordato, ha partecipato a Miss Italia nel 2014 e a Miss Mondo due anni dopo. La giovane e bellissima fidanzata di Fulco è anche attiva come imprenditrice. Dal 2019, infatti, la Papa è titolare del negozio Random Pescara, attività avente sia una sede fisica sia uno shop online e dedicata alla vendita di abbigliamento made in ... Leggi su dilei

RespSocialeRai : Alle 14.30 in onda 'L'Italia che fa' condotto da @Veronica_Maya: #storie, #progetti, #desideri di chi si impegna pe… - veronica_ange : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Non ho mai dato del 'Venditore di tappeti' a Renzi. Ho troppo rispetto per chi vende tappeti. #Tg4 - bosco_veronica : Ma l'avete vista #Anita ? 20 kg presi in gravidanza, ??10 persi al parto, ?? 8 persi in 3 mesi e ??sorriso ritrovato!… - visitorcity : RT @thebrightside0: Non esiste solo la cronaca nera e del male! Esiste e deve avere gli stessi spazi giornalieri nei palinsesti dei media,… - RobRe62 : RT @thebrightside0: Non esiste solo la cronaca nera e del male! Esiste e deve avere gli stessi spazi giornalieri nei palinsesti dei media,… -