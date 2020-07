Un Posto al Sole: Prime immagini delle nozze di Niko e Susanna (Di giovedì 30 luglio 2020) Un Posto al Sole, anticipazioni. Contro tutte le aspettative, pare che il matrimonio di Niko e Susanna sia stato già girato. Arrivano le ultime anticipazioni sulla trama della soap opera di Rai 3, Un Posto al Sole. Le anticipazioni ci arrivano dalle storie Instagram di Patrizio Rispo, interprete di Raffaele Giordano. L’attore ha infatti condiviso … Leggi su 2anews

