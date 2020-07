Ultime Notizie Roma del 30-07-2020 ore 07:10 (Di giovedì 30 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione e Gabriella Luigi in studio atteso stasera il via libera da parte del Consiglio dei Ministri alla proroga dello stato di emergenza coronavirus fino al 15 ottobre approvata ieri in Senato e che stamattina verrà portata dal Conte alla camera il premier definisce la proroga come inevitabile legittima visto che il virus continua a circolare ma le opposizioni attaccano risalgono Intanto con i decessi in Italia altri 212 casi e 12 vittime in un giorno a fine agosto Il comitato tecnico-scientifico farà la sua valutazione finale sulla riapertura delle scuole il comitato interministeriale per gli affari europei sarà affiancato per la gestione dei fondi europei da una forza tecnica composta dal comitato tecnico died è una cabina di regia parallela con membri ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Almeno 150.000 morti negli Stati Uniti, 21 gli Stati definiti 'red zone' In Spagna oltre 1.150 contagi… - fanpage : Conte alla Camera: “Ad alcuni sfugge che lo stato di emergenza è previsto dalla legge” - fanpage : È il numero più alto dal 2 maggio. In Spagna peggiore la situazione contagi - fanpage : In Spagna dilagano i contagi da #COVID?19 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 30-07-2020 ore 07:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: negli Usa superate le 150mila vittime Fanpage.it Usa: Federal Reserve lascia tassi fed funds invariati: 'economia dipenderà da sviluppi coronavirus'

La Federal Reserve di Jerome Powell ha lasciato i tassi sui fed funds invariati nel range compreso tra lo zero e lo 0,25%, come da attese. La decisione è stata presa all'unanimità dal Fomc, il braccio ...

Alberto Preioni incassa la vittoria sui canoni idrici: “Sono orgoglioso di sentirmi piemontese”

Alberto Preioni, capogruppo Lega in Regione, è primo firmatario della legge per il trasferimento dei canoni idrici al Vco. «Orgoglioso di essere piemontese», ha esordito nel suo intervento in aula qua ...

